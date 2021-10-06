Обещала снять проклятие за $5 тыс.: в США мужчина подал в суд на экстрасенса

В США мужчина подал в суд на гадалку, которая обещала снять проклятие на его брак. Житель Калифорнии требует у женщины возмещения в размере $25 тыс.

По словам американца Мауро Рестрепо, экстрасенс София Адамс заявила, что на него навела проклятие другая гадалка, к которой якобы обратилась его бывшая девушка. Это она узнала с помощью карт таро.

Адмас заверила, что из-за этого он и его семья не смогут быть счастливыми. Женщина обещала помочь клиенту снять проклятие за $5,1 тыс.

Житель Калифорнии нашел Софию Адамс через поиск в Google. Он наткнулся на сайт, где указано, что женщина является специалистом по экстрасенсорной любви и доктором философских наук.

Как говорится в иске, это придало Рестрепо больше уверенности, что он разговаривает с профессионалом, который может ему помочь.

Мужчина внес первоначальный депозит в размере $1 тыс. и говорит, что экстрасенс никак не помогла его браку — он страдал от бессонных ночей, тревог и страданий.

Среди выдвинутых обвинений среди прочего — небрежность, гражданский заговор и умышленное и неосторожное причинение эмоциональных страданий.

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