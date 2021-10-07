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Факты / Мир
Людмила Богданова |

По меньшей мере 20 погибших: запад Пакистана всколыхнуло землетрясение

По меньшей мере 20 погибших: запад Пакистана всколыхнуло землетрясение

7 октября в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера. В результате подземных толчков в провинции Белуджистан погибли по меньшей мере 20 человек. Около 150 пакистанцев получили ранения и сейчас находятся в больнице.

Первые толчки люди почувствовали ночью и начали выбегать из своих домов на улицы.

Местные чиновники утверждают, что число погибших в результате землетрясения в Пакистане может быть больше. Они рассказали, что значительная часть людей погибла под завалами зданий. Некоторым пострадавшим медики оказывали помощь прямо на носилках под светом от телефонных фонарей.

По данным Геологической службы США, землетрясение в Пакистане произошло на глубине 9 км. Сейчас в провинции Белуджистан продолжаются спасательные работы.

Разрушилось много зданий, в результате чего сотни семей остались без крыши над головой.

Также землетрясение задело район Харнаи, где расположено большое количество угольных шахт, которые могли разрушиться в результате подземных толчков. Чиновники направили туда экстренные службы.

Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео с мест, затронутых землетрясением.

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Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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