7 октября в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера. В результате подземных толчков в провинции Белуджистан погибли по меньшей мере 20 человек. Около 150 пакистанцев получили ранения и сейчас находятся в больнице.

Первые толчки люди почувствовали ночью и начали выбегать из своих домов на улицы.

Местные чиновники утверждают, что число погибших в результате землетрясения в Пакистане может быть больше. Они рассказали, что значительная часть людей погибла под завалами зданий. Некоторым пострадавшим медики оказывали помощь прямо на носилках под светом от телефонных фонарей.

По данным Геологической службы США, землетрясение в Пакистане произошло на глубине 9 км. Сейчас в провинции Белуджистан продолжаются спасательные работы.

Разрушилось много зданий, в результате чего сотни семей остались без крыши над головой.

Также землетрясение задело район Харнаи, где расположено большое количество угольных шахт, которые могли разрушиться в результате подземных толчков. Чиновники направили туда экстренные службы.

Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео с мест, затронутых землетрясением.

Magnitude of a 5.9 #earthquake originated in #Harnai and jolted various parts of Balochistan including Quetta Pakistan. pic.twitter.com/o6DCjaSkCe — Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) October 7, 2021

Magnitude of a 5.9 #earthquake originated in #Harnai and jolted various parts of Balochistan including Quetta. pic.twitter.com/emTFfDxCP8 — Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) October 7, 2021

سخت سردیوں میں #Harnai کے لوگ باہر سونے پر مجبور ہے اگر ہو سکے تو ان لوگوں کے لئے خیموں کی بندوبست کیا جائے ۔زیارت میں گیس پریشر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے سردی سے بچنے کے لیے گیس پریشر بڑھا یا جائے۔#earthquake #Balochistan @ImranKhanPTI @jam_kamal pic.twitter.com/x631lwvFpm — Kaleem Ullah (Tatak) (@TatakAlam) October 7, 2021

پروردگار رحم فرما????

کوئٹہ شہر اور اس کے گردونواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے ، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی،

متعدد افراد ہلاک اور زخمی،

پاک فوج کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں#earthquake pic.twitter.com/lBv5YOs5rM — Jannat SSG???????????? (@_J786) October 7, 2021

