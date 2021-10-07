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Людмила Богданова |

Щонайменше 20 загиблих: захід Пакистану сколихнув землетрус

Щонайменше 20 загиблих: захід Пакистану сколихнув землетрус

7 жовтня у Пакистані стався землетрус магнітудою 5,9 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок підземних поштовхів у провінції Белуджистан загинуло щонайменше 20 осіб. Близько 150 пакистанців дістали поранення і наразі перебувають у лікарні.

Перші поштовхи люди відчули вночі і почали вибігати зі своїх будинків на вулиці.

Місцеві чиновники стверджують, що кількість загиблих внаслідок землетрусу у Пакистані може бути більшою. Вони розповіли, що значна частина людей загинула під завалами будівель. Деяким постраждалим медики надавали допомогу на носилках під світлом від телефонних ліхтарів.

За даними Геологічної служби США, землетрус у Пакистані стався на глибині 9 км. Наразі у провінції Белуджистан тривають рятувальні роботи.

Зруйнувалося багато будівель, внаслідок чого сотні сімей залишилися без даху над головою.

Також землетрус зачепив район Харнаї, де розташована велика кількість вугільних шахт, які могли зруйнуватися внаслідок підземних поштовхів. Чиновники направили туди екстрені служби.

Місцеві мешканці публікують у соціальних мережах фото та відео з місць, які зачепив землетрус.

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Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

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