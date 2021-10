7 жовтня у Пакистані стався землетрус магнітудою 5,9 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок підземних поштовхів у провінції Белуджистан загинуло щонайменше 20 осіб. Близько 150 пакистанців дістали поранення і наразі перебувають у лікарні.

Перші поштовхи люди відчули вночі і почали вибігати зі своїх будинків на вулиці.

Місцеві чиновники стверджують, що кількість загиблих внаслідок землетрусу у Пакистані може бути більшою. Вони розповіли, що значна частина людей загинула під завалами будівель. Деяким постраждалим медики надавали допомогу на носилках під світлом від телефонних ліхтарів.

За даними Геологічної служби США, землетрус у Пакистані стався на глибині 9 км. Наразі у провінції Белуджистан тривають рятувальні роботи.

Зруйнувалося багато будівель, внаслідок чого сотні сімей залишилися без даху над головою.

Також землетрус зачепив район Харнаї, де розташована велика кількість вугільних шахт, які могли зруйнуватися внаслідок підземних поштовхів. Чиновники направили туди екстрені служби.

Місцеві мешканці публікують у соціальних мережах фото та відео з місць, які зачепив землетрус.

Magnitude of a 5.9 #earthquake originated in #Harnai and jolted various parts of Balochistan including Quetta Pakistan. pic.twitter.com/o6DCjaSkCe — Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) October 7, 2021

Magnitude of a 5.9 #earthquake originated in #Harnai and jolted various parts of Balochistan including Quetta. pic.twitter.com/emTFfDxCP8 — Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) October 7, 2021

سخت سردیوں میں #Harnai کے لوگ باہر سونے پر مجبور ہے اگر ہو سکے تو ان لوگوں کے لئے خیموں کی بندوبست کیا جائے ۔زیارت میں گیس پریشر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے سردی سے بچنے کے لیے گیس پریشر بڑھا یا جائے۔#earthquake #Balochistan @ImranKhanPTI @jam_kamal pic.twitter.com/x631lwvFpm — Kaleem Ullah (Tatak) (@TatakAlam) October 7, 2021

پروردگار رحم فرما????

کوئٹہ شہر اور اس کے گردونواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے ، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی،

متعدد افراد ہلاک اور زخمی،

پاک فوج کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں#earthquake pic.twitter.com/lBv5YOs5rM — Jannat SSG???????????? (@_J786) October 7, 2021

