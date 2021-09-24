Утром 23 сентября Тернопольскую область всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Центр толчков находился в 15 км от Черткова. Его эхо докатилось до соседних областей Буковины и Прикарпатья.

Началось все около 6.00. Люди проснулись от жуткого гула, затем, говорят, стало трясти.

Житель села Нагоряны, что в Чертковском районе Тернопольской области, Игорь Олюхно рассказал, что проснулись с женой от того, что в доме все зашаталось.

— На кровати лежим и начинает грохотать. Секунд десять, наверное. Жена сказала: Быстро из дома на улицу. В чем спали, в том и вышли, так же, как и соседи в пижаме выбежали, — рассказал мужчина.

Люди рассказали, что за несколько минут до землетрясения царила невероятная тишина, потом у всех начали лаять собаки.

Почувствовали дрожь земли и в соседней области на Прикарпатье. В Городенковском районе тоже дома “ходили ходуном”. Все длилось всего несколько секунд, но и этого хватило, чтобы людям пощекотать нервы.

— Очень сильно стучали все двери в комнате, стучали стаканы в шкафах, кровать, все “заходило ходуном”, земля под ногами тряслась. Буквально несколько секунд было, но очень страшно от этого стало, — рассказала жительница города Городенка Валентина Крачковская.

Специалисты говорят, землетрясения — это типично для горных районов. Но это максимальная сила толчков, которая здесь возможна. Причина возникновения землетрясения — накопление энергии в земле и смещение тектонических плит.

— Долгое время не было землетрясений, потому сейчас накопилось достаточное количество энергии и, в частности, в том или ином месте возникают землетрясения, — констатировал заместитель директора института геофизики НАН Украины Александр Кендзера.

Спасатели не сообщают ни о пострадавших, ни о разрушениях.

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