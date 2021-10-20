Вызывает тревогу: представительница ОБСЕ осудила блокировку миссии на Донбассе

Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам Восточной Европы Даниэла Де Риддер осудила блокировку миссии боевиками на востоке Украины.

По словам представительницы ОБСЕ, такие действия вызывают тревогу и должны прекратиться.

— Специальная мониторинговая миссия представляет собой не только крупнейшую и наиболее значимую операцию ОБСЕ, но также и одну из самых незаменимых.

Даниэла де Риддер отметила, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ с 2014 года контролирует ситуацию на востоке Украины и фиксирует нарушения режима прекращения огня, предоставляет важные данные политикам и способствует диалогу между сторонами, которые воюют.

Она также отметила, что после закрытия миссии наблюдателей ОБСЕ на блокпостах Гуково и Донецк СММ стала последним инструментом, который обеспечивает прозрачность конфликта.

— Ограничения в отношении сотрудников СММ еще больше уменьшают прозрачность и подрывают доверие.

17 октября оккупанты заблокировали выезд из патрульной базы СММ ОБСЕ в городе Горловка Донецкой области, который сейчас временно не контролируется украинским правительством.

Наблюдателей ОБСЕ фактически взяли в заложники, приказав остаться в отеле. Им запретили покидать территорию, пока украинская сторона не освободит ранее задержанного участника вооруженных формирований.

Речь идет о гражданине РФ Андрее Косяке, который осуществлял разведку у позиций ВСУ под видом представителя СЦКК. Он также подозревается в убийстве в 2010 году.

На блокировку миссии ОБСЕ отреагировала Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, назвав действия боевиков международным терроризмом. В МИД Украины считают, что эта ситуация демонстрирует усилия РФ к разрушению минских договоренностей.

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Источник: ПА ОБСЕ