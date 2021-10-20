Викликає тривогу: представниця ОБСЄ засудила блокування місії на Донбасі

Спеціальний представник Парламентської асамблеї ОБСЄ з питань Східної Європи Даніела де Ріддер засудила блокування місії бойовиками на сході України.

За словами представниці ОБСЄ, такі дії викликають тривогу і мають припинитися.

– Спеціальна моніторингова місія – це не тільки найбільша і найбільш вагома операція ОБСЄ, але також й одна з найбільш незамінних.

Даніела де Ріддер наголосила, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ з 2014 року контролює ситуацію на сході України та фіксує порушення режиму припинення вогню, надає важливі дані політикам та сприяє діалогу між сторонами, що воюють.

Вона також зауважила, що після закриття місії спостерігачів ОБСЄ на блокпостах Гуково та Донецьк СММ стала останнім інструментом, який забезпечує прозорість конфлікту.

– Обмеження щодо працівників СММ ще більше зменшують прозорість та підривають довіру.

17 жовтня окупанти заблокували виїзд із патрульної бази СММ ОБСЄ у місті Горлівка Донецької області, яке наразі тимчасово не контролюється українським урядом.

Спостерігачів ОБСЄ фактично взяли в заручники, наказавши залишитися в готелі. Їм заборонили покидати територію, поки українська сторона не звільнить раніше затриманого учасника збройних формувань.

Йдеться про громадянина РФ Андрія Косяка, який здійснював розвідку біля позицій ЗСУ під виглядом представника СЦКК. Він також підозрюється у вбивстві у 2010 році.

На блокування місії ОБСЄ відреагувала Українська делегація у Тристоронній контактній групі, назвавши дії бойовиків міжнародним тероризмом. У МЗС України вважають, що ця ситуація демонструє зусилля РФ до руйнування мінських домовленостей.

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Джерело: ПА ОБСЄ