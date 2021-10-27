Болгарія з 30 жовтня обмежила в’їзд для українців: хто зможе потрапити в країну

Болгарія внесла Україну до списку країн, які потрапили у червону зону з високим рівнем захворюваності на коронавірус.

Тому з 30 жовтня в Болгарію з України зможуть в’їхати лише громадяни, які мають статус постійного та довгострокового проживання на території Болгарії, і члени їхніх сімей.

Але вони повинні пред’явити на кордоні один із таких документів:

дійсний цифровий Covid-сертифікат ЄС про вакцинацію чи перенесення хвороби;

аналогічний документ з негативним результатом ПЛР-тесту на Covid-19, який зроблений за 72 години до в’їзду в країну та сертифікований дійсним цифровим Covid-сертифікатом ЄС.

Діти віком від 12 до 18 років, які в’їжджають на територію Болгарії з країни, внесеної в червону зону, повинні надати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до в’їзду в країну та сертифікований дійсним цифровим Covid-сертифікатом ЄС. Вищезазначені правила не поширюються на дітей віком до 12 років.

У разі ненадання одного з цих документів потрібно буде перебувати на 10 днів на карантині.

Тим часом Україна все ще залишається у зеленому списку ЄС для подорожей. Тобто поїздки з нашої країни до країн Європейського Союзу з метою туризму і без поважних причин дозволені.

За інформацією ЗМІ, у зеленому списку ЄС Україна повинна залишатися ще принаймні два тижні.

Джерело: Посольство України в Болгарії