Украина будет оставаться в зеленом списке ЕС еще по крайней мере две недели — СМИ

Украина должна оставаться в так называемом зеленом списке стран Европейского Союза по крайней мере еще две недели.

То есть поездки из нашей страны в страны Европейского Союза с целью туризма и без уважительных причин будут разрешены. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк.

no removals in the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week, only 4 countries added from S America & Africa. Means that #Ukraine should remain at least for another two weeks

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 27, 2021