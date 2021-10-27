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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Украина будет оставаться в зеленом списке ЕС еще по крайней мере две недели — СМИ

паспорт України

Украина должна оставаться в так называемом зеленом списке стран Европейского Союза по крайней мере еще две недели.

То есть поездки из нашей страны в страны Европейского Союза с целью туризма и без уважительных причин будут разрешены. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк.

– На этой неделе в рекомендованном ЕС списке безопасных стран для путешествий не было исключений, добавились только четыре страны из Южной Америки и Африки. Это означает, что Украина должна оставаться в списке по крайней мере еще две недели, — написал он в Twitter.

Так называемый зеленый список ЕС – это перечень стран, граждане которых могут путешествовать в Евросоюз без дополнительных ограничений во время пандемии.

Европейский Союз мониторит ситуацию с заболеваемостью Covid-19 и на основе нее принимает решение о том, каким странам следует временно ограничить въезд из-за сложной эпидемической ситуации.

На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о вероятности того, что Украину исключат из зеленого списка ЕС для путешествий.

Он объяснил: это не означает отмены безвиза, а только введение временных ограничений на несущественные (туристические) поездки.

Фото: Depositphotos

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