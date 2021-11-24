Премьер-министр Швеции уходит в отставку через несколько часов после избрания

В Швеции новый премьер-министр Магдалена Андерссон уходит в отставку спустя несколько часов после своего избрания.
Об этом Андерссон сообщила у себя в Facebook.
Она уточнила, что причина такого решения в том, что Партия зеленых отказалась входить в состав нового правительства и согласно Конституции коалиционное правительство должно уйти в отставку, если одна из партий покидает правительство.
По мнению премьера, Кабмин может уйти в отставку даже в том случае, если новое правительство пока не вступило в должность.
– Для меня это вопрос уважения, но я также не хочу возглавлять правительство, в котором есть основания сомневаться в его легитимности, – сообщила премьер-министр.
Андерссон утверждает, что уже попросила президента страны принять ее отставку.
По ее словам, заключенные ею и ее партией соглашения продолжат действовать вне зависимости от того, останется ли Партия зеленых в правительстве.
– Партия зеленых также объявила, что примет меня как премьер-министра в социал-демократическом однопартийном правительстве… Я также объявила, что по-прежнему готова стать премьер-министром, но для социал-демократического однопартийного правительства, – подчеркнула Магдалена Андерссон.
24 ноября 54-летняя Андерссон стала первой женщиной в истории Швеции, занявшей пост премьер-министра.
Ранее она была министром финансов Швеции.
Источник: Магдалена Андерссон
Фото: Магдалена Андерссон