Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Премьер-министр Швеции уходит в отставку через несколько часов после избрания

Анастасия Гевко редактор ленты
Премьер-министр Швеции уходит в отставку через несколько часов после избрания

В Швеции новый премьер-министр Магдалена Андерссон уходит в отставку спустя несколько часов после своего избрания. 

Об этом Андерссон сообщила у себя в Facebook.

Она уточнила, что причина такого решения в том, что Партия зеленых отказалась входить в состав нового правительства и согласно Конституции коалиционное правительство должно уйти в отставку, если одна из партий покидает правительство.

По мнению премьера, Кабмин может уйти в отставку даже в том случае, если новое правительство пока не вступило в должность.

– Для меня это вопрос уважения, но я также не хочу возглавлять правительство, в котором есть основания сомневаться в его легитимности, – сообщила премьер-министр.

Андерссон утверждает, что уже попросила президента страны принять ее отставку.

По ее словам, заключенные ею и ее партией соглашения продолжат действовать вне зависимости от того, останется ли Партия зеленых в правительстве. 

– Партия зеленых также объявила, что примет меня как премьер-министра в социал-демократическом однопартийном правительстве… Я также объявила, что по-прежнему готова стать премьер-министром, но для социал-демократического однопартийного правительства, – подчеркнула Магдалена Андерссон.

24 ноября 54-летняя Андерссон стала первой женщиной в истории Швеции, занявшей пост премьер-министра.

Ранее она была министром финансов Швеции.

Источник: Магдалена Андерссон

Фото: Магдалена Андерссон

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка