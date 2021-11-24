Прем’єр-міністр Швеції іде у відставку через кілька годин після обрання

У Швеції новий прем’єр-міністр Магдалена Андерссон іде у відставку через кілька годин після свого обрання.

Про це Андерссон повідомила у себе у Facebook.

Вона уточнила, що причина такого рішення в тому, що Партія зелених відмовилася входити до складу нового уряду і згідно з Конституцією, коаліційний уряд має піти у відставку, якщо одна з партій залишає уряд.

На думку прем’єра, Кабмін може піти у відставку навіть у тому випадку, якщо новий уряд поки що не вступив на посаду.

– Для мене це питання поваги, але я також не хочу очолювати уряд, у якому є підстави сумніватися у його легітимності, – повідомила прем’єр-міністр.

Андерссон стверджує, що вже попросила президента країни ухвалити її відставку.

За її словами, укладені нею та її партією угоди продовжуватимуть діяти незалежно від того, чи залишиться Партія зелених в уряді.

– Партія зелених також оголосила, що прийме мене як прем’єр-міністра у соціал-демократичному однопартійному уряді… Я також оголосила, що, як і раніше, готова стати прем’єр-міністром, але для соціал-демократичного однопартійного уряду, – наголосила Магдалена Андерссон.

24 листопада 54-річна Андерссон стала першою жінкою в історії Швеції, яка обійняла посаду прем’єр-міністра.

Раніше вона була міністром фінансів Швеції.

Джерело: Магдалена Андерссон

Фото: Магдалена Андерссон