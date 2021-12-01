В среду, 1 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны-члены НАТО ответили на призыв Украины по углублению сотрудничества в военной сфере, а также согласились работать над новыми санкциями против России, которые будут введены в случае нового акта ее агрессии.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам заседания НАТО на уровне министров иностранных дел.

– Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, и, второе, отправлять четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, третье, работать над санкциями, – подчеркнул Кулеба

Он добавил, что на всех этих треках происходит очень динамичная работа. Он сообщил, что также продолжается формирование нового пакета сдерживания.

По словам главы МИДа, есть два трека сотрудничества – то, что может сделать НАТО как целостный альянс, и то, что каждый член может сделать на двустороннем уровне в отношениях с Украиной.

– Мы очень благодарны генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его принципиальную позицию, он постоянно призывает государства-члены Альянса работать как можно больше с Украиной и развивать взаимодействие в сфере безопасности на двустороннем уровне, – отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИДа сообщил, что механизмы НАТО, в которых принимает участие Украина, касаются оборонных закупок, кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам.

Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россию ждут санкции, которых раньше еще не было, в случае, если она снова решит проявить агрессию против Украины.