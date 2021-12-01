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У НАТО відгукнулися на заклик України щодо стримування агресії Росії – МЗС

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

У середу, 1 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни-члени НАТО відповіли на заклик України щодо поглиблення співпраці у військовій сфері, а також погодилися працювати над новими санкціями проти Росії, які будуть запроваджені у разі нового акту її агресії.

Про це він повідомив під час прес-конференції за підсумками засідання НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

– Головне, що ми дуже чітко почули сьогодні на міністерській зустрічі відповідь на мій заклик поглиблювати зараз співпрацю з Україною у військово-технічній сфері і, друге, надсилати чіткі сигнали на всіх рівнях Росії про те, що будь-яка нова хвиля збройної агресії проти України стане непосильною ношею для Росії, і, третє, працювати над санкціями, – наголосив Кулеба.

Він додав, що на всіх цих треках відбувається дуже динамічна робота. Він повідомив, що також продовжується формування нового пакету стримування.

За словами глави МЗС, є два треки співпраці – те, що може зробити НАТО як цілісний альянс, та те, що кожен член може зробити на двосторонньому рівні у відносинах з Україною.

– Ми дуже вдячні генсекретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за його принципову позицію, він постійно закликає держави-члени Альянсу працювати якнайбільше з Україною та розвивати взаємодію у сфері безпеки на двосторонньому рівні, – зазначив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС повідомив, що механізми НАТО, в яких бере участь Україна, стосуються оборонних закупівель, кібербезпеки та протидії гібридним загрозам.

Нагадаємо, замдержсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що на Росію чекають санкції, яких раніше ще не було, у разі, якщо вона знову вирішить проявити агресію проти України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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