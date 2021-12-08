Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович обвинил Украину в якобы недружественной позиции по отношению к его стране и заявил о возможности возникновения так называемого локального конфликта.

– Мы преимущественно уделяли внимание защите западных рубежей – с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве, – сказал Вольфович.

Он также заявил, что руководство Украины якобы взяло курс не на миролюбивую политику.

– Они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-либо учения… практически на государственной границе Беларуси. Это может привести к локальному конфликту, – утверждает госсекретарь белорусского Совбеза.

В течение нескольких последних недель Украина в срочном порядке усиливает охрану государственной границы с Беларусью в связи с миграционным кризисом.

Для сдерживания возможного потока мигрантов и недопущения сценария, который возник на польско-белорусской границе, Украина начала спецоперацию Полесье.

Как отметил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, если мигранты попытаются прорваться в Украину, все доступные силы и средства МВД будут на месте в течение 30 минут.

Источник: БЕЛТА