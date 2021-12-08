Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович звинуватив Україну в нібито недружній позиції щодо його країни та заявив про можливість виникнення “локального конфлікту”.

– Ми переважно приділяли увагу захисту західних рубежів – із Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві, – сказав Вольфович.

Він також заявив, що керівництво України нібито взяло курс не на миролюбну політику.

– Вони дивляться на Захід (або їм диктують) і намагаються під виглядом боротьби із незаконною міграцією проводити якісь навчання… практично на державному кордоні Білорусі. Це може призвести до локального конфлікту, – стверджує держсекретар білоруської Ради безпеки.

Протягом кількох останніх тижнів Україна терміново посилює охорону державного кордону з Білоруссю у зв’язку з міграційною кризою.

Для стримування можливого потоку мігрантів та недопущення сценарію, який виник на польсько-білоруському кордоні, Україна розпочала спецоперацію Полісся.

Як зазначив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, якщо мігранти намагатимуться прорватися в Україну, всі доступні сили та засоби МВС будуть на місці протягом 30 хвилин.

Джерело: БЕЛТА