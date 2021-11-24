В целях недопущения миграционного кризиса Госпогранслужба совместно с Нацгвардией, Нацполицией и ВСУ начала на границе Украины с Беларусью специальную операцию Полесье.

Сейчас на украинско-белорусской границе сохраняется вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину, поэтому принимаются меры по наращиванию системы охраны на этом участке.

– Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась, – объяснил первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

По его словам, главная задача спецоперации – не допустить пересечения госграницы нелегальными мигрантами и проникновения их в Украину.

Для этого увеличены пограничные наряды с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов, будут активно применяться авиация, беспилотники и технические средства наблюдения.

Предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украино-белорусского участка границы.

Также выставят контрольные посты на дорогах, ведущих к границе, будут проверять автобусные и железнодорожные станции в приграничных населенных пунктах.

На границе Украины с Беларусью движение мигрантов не зафиксировано, однако на днях в Черниговской области появились так называемые туристы из Ближнего Востока, что свидетельствует о попытке проверить уровень защищенности границ.

Поэтому Нацполиция обратилась к местным жителям с просьбой сохранять бдительность и сообщать правоохранителям о любых подозрительных незнакомцах.