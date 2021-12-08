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Факты / Мир

Бундестаг проведет экстренные слушания по войскам РФ возле границы Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Бундестаг проведет экстренные слушания по войскам РФ возле границы Украины

В четверг, 9 декабря, парламент Германии проведет экстренные слушания по вопросу о наращивании Россией войск на границе Украины. 

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

– Состоятся экстренные парламентские слушания на тему: Позиция Федерального правительства по поводу скопления российских войск вдоль государственных границ Украины. Ожидаем мощного предупреждения для путинского режима из Берлина, – рассказал посол.

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Россию от нападения на Украину.

Он сообщил, что Северный поток-2 ожидают последствия в случае российского вторжения.

Фото: Андрей Мельник

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