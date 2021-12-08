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Бундестаг проведе екстрені слухання щодо військ РФ біля кордону України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Бундестаг проведе екстрені слухання щодо військ РФ біля кордону України

У четвер, 9 грудня, парламент Німеччини проведе екстрені слухання щодо нарощування Росією військ на кордоні України.

Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

– Відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: Позиція Федерального уряду щодо накопичення російських військ вздовж державних кордонів України. Очікуємо на потужне попередження для путінського режиму з Берліна, – розповів посол.

Раніше новий канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг Росію від нападу на Україну.

Він повідомив, що Північний потік-2 чекають наслідки у разі російського вторгнення.

Фото: Андрій Мельник

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