У четвер, 9 грудня, парламент Німеччини проведе екстрені слухання щодо нарощування Росією військ на кордоні України.
Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.
– Відбудуться екстрені парламентські слухання на тему: Позиція Федерального уряду щодо накопичення російських військ вздовж державних кордонів України. Очікуємо на потужне попередження для путінського режиму з Берліна, – розповів посол.
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У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: «Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України». Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна???? pic.twitter.com/eaYTxecfCz
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 8, 2021
Раніше новий канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг Росію від нападу на Україну.
Він повідомив, що Північний потік-2 чекають наслідки у разі російського вторгнення.
Фото: Андрій Мельник