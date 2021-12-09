Президент США Джо Байден прокомментировал переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Байден заявил, что был прямолинейным в разговоре с главой Кремля и не сдерживался в выражениях. По словам президента США, он четко очертил Путину, что в случае вторжения в Украину последствия будут серьезными.

– Во время встречи с Путиным я был очень прямолинейным, никаких сдержек в выражениях. Вежливо, но четко я дал понять: если он действительно вторгнется в Украину, последствия будут тяжелыми. Это будут экономические последствия, которых он еще не видел.

Также Джо Байден заявил, что в случае вторжения РФ в Украину, придется усилить присутствие в странах НАТО, в том числе на восточном фланге.

Президент США дал понять Путину, что предоставит украинцам оборонные возможности. По поводу направления военных в Украину Байден ответил, что такой вариант не рассматривается, но это будет зависеть от решения остальных членов Североатлантического Альянса.

– Вариант, когда США в одностороннем порядке отправили бы войска, чтобы противостоять России в случае вторжения в Украину, пока не рассматривается.

Президент США Джо Байден розповів про розмову з Путіним:

“Під час зустрічі з Путіним я був дуже прямолінійним, жодних стримувань у виразах. Ввічливо, але я чітко дав зрозуміти: якщо він справді вторгнеться в Україну, наслідки будуть важкими” pic.twitter.com/ePrfvVMKPJ — Голоc Амepики (@chastime) December 8, 2021

Переговоры Байдена и Путина прошли в формате видеоконференции в понедельник, 7 декабря. Президенты США и России запланировали встречу из-за наращивания российских войск у украинской границы.

После переговоров в Администрации президента США рассказали, что Байден заверил Путина — США и союзники будут отвечать санкциями в случае вторжения в Украину.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы применить такие санкции против Кремля, которых не было с 2014 года.

Об итогах переговоров Байдена и Путина читайте в материале.

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