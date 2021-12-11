Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что США якобы переложили санкции против Северного потока-2 и планы отключить РФ от мировой платежной системы SWIFT в другую корзину.

– Персональные санкции, помните, список из 35 человек, отключение SWIFT и санкции против Северного потока. Это то, что было отменено в проекте бюджета Минобороны (США). Это просто не отменили, а это переложили в другую корзину, – заявил Арестович.

Он пояснил, что эта так называемая корзина сработает, если Россия устроит полномасштабное нападение на Украину.

– Их не отменили вообще, а просто переложили в корзину с наказаниями, – уточнил советник главы ОП.

Алексей Арестович также отметил, что даже Германия, заинтересованная в Северном потоке-2, подтвердила, что в случае нападения РФ работа потока “станет невозможной”.