Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що США нібито переклали санкції проти Північного потоку-2 та плани відключити РФ від світової платіжної системи SWIFT в інший кошик.

– Персональні санкції, пам’ятаєте, список із 35 осіб, відключення SWIFT і санкції проти Північного потоку. Це те, що відмінили в проєкті бюджету Міноборони (США, – Ред.), – заявив Арестович.

Він пояснив, що цей так званий кошик спрацює, якщо Росія влаштує повномасштабний напад на Україну.

– Це не скасували взагалі, а просто переклали у кошик із покараннями, – уточнив радник голови ОП.

Олексій Арестович також зазначив, що навіть Німеччина, зацікавлена ​​у Північному потоці-2, підтвердила, що у разі нападу РФ робота потоку “стане неможливою”.