Глава МИД Германии объяснила, почему Северный поток-2 пока что не может быть запущен

Российский газопровод Северный поток-2 не может быть одобрен и запущен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.
Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
– Сейчас, при таком положении дел, этот трубопровод не может быть одобрен. Это связано с тем, что требования Европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми, – объяснила она.
Анналена Бербок добавила, что суверенитет Украины является основой любых действий со стороны Европейского Союза.
На днях государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что в случае полномасштабной агрессии России против Украины газопровод Северный поток-2 никогда не заработает.
По его словам, введение в эксплуатацию недавно достроенного трубопровода – это один из рычагов воздействия на Кремль.
Между тем 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) приостановило процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского газопровода Северный поток-2.
Как отмечается в заявлении немецкого регулятора, оператор Nord Stream 2 AG сейчас имеет не ту организационную структуру, которая соответствовала бы законам ФРГ.
Источник: ZDF