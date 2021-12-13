Глава МИД Германии объяснила, почему Северный поток-2 пока что не может быть запущен

Российский газопровод Северный поток-2 не может быть одобрен и запущен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

– Сейчас, при таком положении дел, этот трубопровод не может быть одобрен. Это связано с тем, что требования Европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми, – объяснила она.

Анналена Бербок добавила, что суверенитет Украины является основой любых действий со стороны Европейского Союза.

На днях государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что в случае полномасштабной агрессии России против Украины газопровод Северный поток-2 никогда не заработает.

По его словам, введение в эксплуатацию недавно достроенного трубопровода – это один из рычагов воздействия на Кремль.

Между тем 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) приостановило процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского газопровода Северный поток-2.

Как отмечается в заявлении немецкого регулятора, оператор Nord Stream 2 AG сейчас имеет не ту организационную структуру, которая соответствовала бы законам ФРГ.

Источник: ZDF