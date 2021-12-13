Очільниця МЗС Німеччини пояснила, чому Північний потік-2 поки не може бути запущений

Російський газопровід Північний потік-2 не може бути схвалений і запущений через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

– Наразі, за такого стану справ, цей трубопровід не може бути схвалений. Це пов’язано з тим, що вимоги Європейського енергетичного законодавства не дотримуються, а питання безпеки залишаються відкритими, – пояснила вона.

Анналена Бербок додала, що суверенітет України є основою для будь-яких дій з боку Європейського Союзу.

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив що у разі повномасштабної агресії Росії проти України газопровід Північний потік-2 ніколи не запрацює.

За його словами, введення у експлуатацію нещодавно добудованого трубопроводу – це один із важелів впливу на Кремль.

Тим часом 16 листопада Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) призупинило процедуру сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського газопроводу Північний потік-2.

Як зазначається в заяві німецького регулятора, оператор Nord Stream 2 AG наразі має не ту організаційну структуру, яка б відповідала законам ФРН.

Джерело: ZDF