Не допустите метастазы конфликта: папа Римский о ситуации вокруг Украины

В субботу, 25 декабря, папа Римский Франциск призвал не допустить, чтобы метастазы конфликта вокруг Украины распространялись. Об этом он заявил во время рождественской речи под названием Граду и миру (Urbi et orbi).

Так, папа Франциск сказал, что надеется, что сторонам удастся решить конфликты и наладить отношения.

– Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы в Украине развились метастазы конфликта, который стал гангренозным, – заявил папа Римский.

Он также отметил, что верующие по всему миру ждут помощи в разрешении конфликтов и выразил надежду на то, что в Украине не вспыхнет новый.

Напомним, по данным секретаря СНБО Данилова РФ сосредоточила у украинской госграницы 122 тыс. военных в пределах 200-километровой зоны.

Западная разведка сообщает, что РФ так и не начала отведение войск от границ Украины и из временно оккупированных территорий, несмотря на все призывы.

Источник: Vatican News