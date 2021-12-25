Не допустіть метастази конфлікту: папа Римський про ситуацію навколо України

У суботу, 25 грудня, папа Римський Франциск закликав не допустити, щоб метастази конфлікту навколо України поширювалися. Про це він заявив під час різдвяної промови під назвою Граду та миру (Urbi et orbi).

Так, папа Франциск сказав, що сподівається, що сторонам вдасться вирішити конфлікти та налагодити стосунки.

– Нехай світло та підтримка допоможуть налагодити контакти, діалог. Нехай вони допоможуть не допустити, щоб в Україні розвинулися метастази конфлікту, який став гангренозним, – заявив папа Римський.

Він також зазначив, що віруючі по всьому світу чекають на допомогу у вирішенні конфліктів і висловив надію на те, що в Україні не спалахне новий.

Нагадаємо, за даними секретаря РНБО Данілова РФ зосередила біля українського держкордону 122 тис. військових у межах 200-кілометрової зони.

Західна розвідка повідомляє, що РФ так і не розпочала відведення військ від кордонів України та з тимчасово окупованих територій, незважаючи на всі заклики.

Джерело: Vatican News