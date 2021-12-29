Европейский Союз хочет принять участие в переговорах между США и Россией, которые будут касаться деэскалации напряженности у границ Украины и гарантий безопасности.

Об этом заявил в одном из интервью верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Переговоры между Вашингтоном и Москвой намечены на начало 2022 года. Боррель настаивает, что ЕС в этой ситуации не должен быть просто посторонним зрителем.

– Речь идет о том, как ЕС может быть вовлечен в переговоры между Вашингтоном и Москвой по поводу деэскалации ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности, которых требует Москва? Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения, — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель заверил, что такого же мнения придерживается госсекретарь США Энтони Блинкен, подтвердивший это во время их телефонного разговора 23 декабря.

Как отметил Боррель, поскольку Москва хочет обсудить уже в январе архитектуру безопасности в Европе и гарантии безопасности, этот вопрос не касается только США и РФ.

– ЕС должен присутствовать на этих переговорах. Такие переговоры будут только тогда иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и с участием Евросоюза… Европейская безопасность – это наша безопасность. Это о нас. Два государства, США и Россия, или НАТО и РФ не могут просто договориться об этом. Даже если Москва представляет себе это именно так, – заявил он.

Боррель добавил, что Москва как раз и хочет, чтобы две стороны разделили между собой сферы влияния без участия Евросоюза. Он подчеркнул, что Брюссель никогда на это не согласится.

– Мы этого не примем. Ничто не решается о нас без нашего присутствия, – заявил глава европейской дипломатии.

Комментируя выдвигаемые Москвой требования по гарантиям безопасности и прекращению расширения НАТО на восток, Боррель назвал их совершенно неприемлемыми, “особенно если учитывать Украину”.

Он отметил недопустимость компромисса относительно фундаментальных принципов.

Как заявил Боррель, территориальная целостность государства и его право самостоятельно решать вопрос о сотрудничестве с другими странами или альянсами – это принципы, которые не подлежат обсуждению.

Как известно, переговоры США и России намечены на 10 января 2022 года. Они будут посвящены контролю над ядерным вооружением и росту напряжения у границ Украины.

Кроме того, ожидается, что представители РФ и НАТО проведут переговоры 12 января.

Источник: Die Welt, Deutsche Welle