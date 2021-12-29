Байден та Путін проведуть переговори 30 грудня – Білий дім

Президент США Джо Байден зідзвониться з главою РФ Володимиром Путіним 30 грудня. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Як уточнюється, сторони обговорять низку тем, серед яких – дипломатичні відносини з Росією.

– Адміністрація Байдена продовжує вести широку дипломатію з нашими європейськими союзниками та партнерами, консультуючи та координуючи загальний підхід у відповідь на нарощування військової могутності Росії на кордоні з Україною, – уточнили у повідомленні.

У Білому домі наголосили, що американський президент проводив переговори з лідерами по всій Європі, а офіційні особи адміністрації Байдена на багатосторонній основі взаємодіяли з НАТО, ЄС та ОБСЄ.

– Офіційні особи також провели численні консультації зі своїми колегами, у тому числі із країн східного флангу на двосторонній основі та у форматі B9, а також з Україною, – додали у заяві.

Раніше верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз хоче брати участь у переговорах США та РФ щодо України та безпеки.

До цього повідомлялося, що переговори США та Росії намічені на 10 січня 2022 року. Вони, як планувалось, мають бути присвячені контролю над ядерним озброєнням та зростанню напруги біля кордонів України.

Також очікується, що представники РФ та НАТО проведуть переговори 12 січня.

Джерело: Білий дім