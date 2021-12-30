Вселенського патріарха Варфоломія виписали з американського шпиталю у Стамбулі після того, як він отримав позитивний тест на Covid 24 грудня.

Як повідомили у прес-службі Вселенського патріархату, останні шість днів патріарх перебував під медичним наглядом.

Виявилося, що він був заражений штамом коронавірусу Омікрон.

– Він залишиться на самоізоляції ще кілька днів, перш ніж очолити урочистості з нагоди Хрещення Господнього, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вселенський патріарх Варфоломій здав тест 24 грудня в рамках регулярної діагностики, і він виявився позитивним.

Варфоломій був повністю вакцинований від коронавірусної інфекції.