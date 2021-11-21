В Иране судят 10 военных из-за уничтожения украинского Boeing

По делу о сбитом самолете Международных украинских авиалиний в небе над Тегераном в 2020 году перед судом предстали десять военнослужащих.

Причиной атаки самолета названа человеческая ошибка, сказано в отчете Организации гражданской авиации Исламской республики Иран.

Судебный процесс проводится военным трибуналом провинции Тегеран.

При этом 103 местных жителя подали жалобу в судебные органы с требованием обеспечить беспристрастное расследование происшествия. Они требовали установить всех виновных в гибели самолета и доставить их в суд.

Кроме того, истцы также требовали, чтобы были публично названы все факторы, препятствующие поиску истины в этой ситуации.

Напомним, 8 января 2020 года иранские вооруженные силы сбили рейс PS752 Международных авиалиний Украины после взлета из столицы Ирана Тегерана.

В результате чего погибли все 176 человек, которые находились на борту. В основном пассажирами являлись иранцы и канадцы, некоторые из которых имели двойное гражданство.

Через три дня Иран признал случайное сбитие самолета, который летел в результате попадания двух ракет Тор М-2.