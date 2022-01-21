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За сутки фильм команды Навального про дворец Путина посмотрели более 3,7 млн раз

Анастасия Гевко редактор ленты
За сутки фильм команды Навального про дворец Путина посмотрели более 3,7 млн раз

За первые сутки после публикации фильм-расследование под названием Золотое безумие. Реальные фотографии дворца Путина – который создали соратники Алексея Навального, собрал более 3,7 млн просмотров на YouTube.

Ролик выпустили 20 января и приурочили к годовщине выхода оригинального расследования ФБК, которое называется Дворец для Путина. История самой большой взятки.

В нем рассказали о том, что для президента России Владимира Путина выстроили дворец под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей.

Это видео признали самым популярным в российском сегменте YouTube за 2021 год, оно собрало 119 млн просмотров.

Во время показа первого расследования в команде Навального продемонстрировали 3D-модели интерьеров дворца.

Их создали на основе чертежей, которые получили от неназванного подрядчика со стройки.

В новом же фильме соратники политика поделились несколькими сотнями фото реальных интерьеров здания, которые также прислал источник.

В большинстве случаев фото совпадали с 3D-визуализацией.

Комментируя фильм команды Навального, Владимир Путин отрицал, что эта недвижимость принадлежит ему.

Позднее ее владельцем объявил себя миллиардер и друг Путина – Аркадий Ротенберг.

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Фото: УНИАН

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