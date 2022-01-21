За первые сутки после публикации фильм-расследование под названием Золотое безумие. Реальные фотографии дворца Путина – который создали соратники Алексея Навального, собрал более 3,7 млн просмотров на YouTube.

Ролик выпустили 20 января и приурочили к годовщине выхода оригинального расследования ФБК, которое называется Дворец для Путина. История самой большой взятки.

В нем рассказали о том, что для президента России Владимира Путина выстроили дворец под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей.

Это видео признали самым популярным в российском сегменте YouTube за 2021 год, оно собрало 119 млн просмотров.

Во время показа первого расследования в команде Навального продемонстрировали 3D-модели интерьеров дворца.

Их создали на основе чертежей, которые получили от неназванного подрядчика со стройки.

В новом же фильме соратники политика поделились несколькими сотнями фото реальных интерьеров здания, которые также прислал источник.

В большинстве случаев фото совпадали с 3D-визуализацией.

Комментируя фильм команды Навального, Владимир Путин отрицал, что эта недвижимость принадлежит ему.

Позднее ее владельцем объявил себя миллиардер и друг Путина – Аркадий Ротенберг.