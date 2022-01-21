За першу добу після публікації фільм-розслідування під назвою Золоте божевілля. Реальні фотографії палацу Путіна – який створили соратники Олексія Навального, зібрав понад 3,7 млн ​​переглядів на YouTube.

Ролик випустили 20 січня та приурочили до роковин виходу оригінального розслідування ФБК, яке називається Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара.

У ньому розповіли про те, що для президента Росії Володимира Путіна збудували палац під Геленджиком вартістю 100 млрд рублів.

Це відео визнали найпопулярнішим у російському сегменті YouTube за 2021 рік, воно зібрало 119 млн переглядів.

Під час показу першого розслідування у команді Навального продемонстрували 3D-моделі інтер’єрів палацу.

Їх створили на основі креслень, які отримали від неназваного підрядника з будівництва.

У новому фільмі соратники політика поділилися кількома сотнями фото реальних інтер’єрів будівлі, які також надіслало джерело.

Найчастіше фото збігалися з 3D-візуалізацією.

Коментуючи фільм команди Навального, Володимир Путін заперечував, що ця нерухомість належить йому.

Пізніше її власником оголосив себе мільярдер та друг Путіна – Аркадій Ротенберг.