За першу добу після публікації фільм-розслідування під назвою Золоте божевілля. Реальні фотографії палацу Путіна – який створили соратники Олексія Навального, зібрав понад 3,7 млн переглядів на YouTube.
Ролик випустили 20 січня та приурочили до роковин виходу оригінального розслідування ФБК, яке називається Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара.
У ньому розповіли про те, що для президента Росії Володимира Путіна збудували палац під Геленджиком вартістю 100 млрд рублів.
Це відео визнали найпопулярнішим у російському сегменті YouTube за 2021 рік, воно зібрало 119 млн переглядів.
Під час показу першого розслідування у команді Навального продемонстрували 3D-моделі інтер’єрів палацу.
Їх створили на основі креслень, які отримали від неназваного підрядника з будівництва.
У новому фільмі соратники політика поділилися кількома сотнями фото реальних інтер’єрів будівлі, які також надіслало джерело.
Найчастіше фото збігалися з 3D-візуалізацією.
Коментуючи фільм команди Навального, Володимир Путін заперечував, що ця нерухомість належить йому.
Пізніше її власником оголосив себе мільярдер та друг Путіна – Аркадій Ротенберг.