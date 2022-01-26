США передали РФ письмову відповідь на її “пропозиції щодо безпеки”

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив під час пресконференції, що Сполучені Штати передали російській стороні обіцяну відповідь щодо пропозицій щодо гарантій безпеки.

Цю інформацію раніше заявили і у ЗМІ.

– Два джерела повідомили мені, що США надали письмову відповідь на вимоги Росії. Це останній крок у поточній дипломатії з нарощування Путіним військ на кордоні України, – написала в Twitter кореспондент агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Тим часом росЗМІ публікують фото та відео з послом США в РФ Джоном Салліваном, який привіз до російського МЗС документи у чорній папці.

Російське МЗС також повідомило, що Джон Салліван прибув увечері 26 січня до заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка.

– У ході зустрічі глава американської дипмісії передав письмову відповідь Адміністрації США на раніше поданий російською стороною проект двостороннього договору про гарантії безпеки, – йдеться у заяві.

Тим часом, прес-служба НАТО повідомила, що генеральний секретар Єнс Столтенберг проведе прес-конференцію 26 січня після 22.00 по Києву.