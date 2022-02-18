Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в случае нового вторжения российской армии на украинские земли под санкции попадет в том числе газопровод Северный поток-2.

Такое заявление она сделала в ходе Мюнхенской конференции по безопасности-2022.

– Если Россия предпримет действия против Украины, санкции будут беспрецедентными и скоординированными между всеми партнерами. Мы в Германии готовы заплатить высокую цену в экономическом смысле. Поэтому все варианты есть на столе, включая Северный поток-2, – утверждает Бербок.

Кроме того она заявила, что ФРГ изо всех сил работает над тем, чтобы найти пути выхода из российского кризиса. Она призвала отстаивать “справедливость и мир” в Европе.