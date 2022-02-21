Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Польша созывает внеочередное заседание ОБСЕ из-за обострения на Донбассе

Илья Нежигай редактор ленты
ОБСЄ

Польша созывает внеочередное заседание Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ответ на запрос Украины.

Как сообщил на странице в Twitter представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасинский, решение проблемы безопасности является первоочередной задачей организации.

– По запросу Украины в ОБСЕ Польша созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ, – написал представитель Польши.

Он добавил, что к участию в заседании приглашен действующий председатель ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе (ТКГ) Микку Киннунена, а также глава СММ ОБСЕ.

Согласно документу, опубликованному представителем Польши, заседание запланировано на 21 февраля текущего года. В повестке дня встречи планируется обсудить эскалацию напряжения на Донбассе и возвращение ситуации в дипломатическое поле диалога.

13 февраля Украиной было инициировано совместное заседание стран-участниц ОБСЕ. Уже 16 февраля Украина инициировала заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ.

Целью собраний должно стать обсуждение скопления российских войск на границе Украины, на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.

Делегация Российской Федерации отказалась участвовать в заседании 18 февраля.

Читайте
ОБСЕ третий раз в истории применила механизм раннего предупреждения конфликтов – Кулеба

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка