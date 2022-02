Польша созывает внеочередное заседание Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ответ на запрос Украины.

Как сообщил на странице в Twitter представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасинский, решение проблемы безопасности является первоочередной задачей организации.

Он добавил, что к участию в заседании приглашен действующий председатель ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе (ТКГ) Микку Киннунена, а также глава СММ ОБСЕ.

Согласно документу, опубликованному представителем Польши, заседание запланировано на 21 февраля текущего года. В повестке дня встречи планируется обсудить эскалацию напряжения на Донбассе и возвращение ситуации в дипломатическое поле диалога.

Upon request of @UKRinOSCE the ???????? @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd

— Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) February 20, 2022