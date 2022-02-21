Польща скликає позачергове засідання Постійної Ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у відповідь на запит України.

Як повідомив на сторінці у Twitter представник Польщі при ОБСЄ Адан Халасіньський, розв’язання проблеми безпеки є першочерговим завданням організації.

– За запитом України в ОБСЄ Польща скликає позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ, – написав представник Польщі.

Він додав, що до участі у засіданні запрошений Діючий голова ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мікку Кіннунена, а також очільник СММ ОБСЄ.

Згідно з документом, який опублікував представник Польщі, засідання заплановане на 21 лютого поточного року. На порядку денному зустрічі планують обговорити ескалацію напруження на Донбасі та повернення ситуації у дипломатичне поле діалогу.

Upon request of @UKRinOSCE the ???????? @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd — Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) February 20, 2022

13 лютого Україною було ініційоване спільне засідання країн учасниць ОБСЄ. Вже 16 лютого, Україна ініціювала засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

Метою зібрань мали стати обговорення скупчення російських військ на кордоні України, на окупованому Донбасі та в анексованому Криму.

Делегація Російської Федерації відмовилась брати участь у засіданні 18 лютого.