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Польща скликає позачергове засідання ОБСЄ через загострення на Донбасі

Ілля Нежигай редактор стрічки
ОБСЄ

Польща скликає позачергове засідання Постійної Ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у відповідь на запит України.

Як повідомив на сторінці у Twitter представник Польщі при ОБСЄ Адан Халасіньський, розв’язання проблеми безпеки є першочерговим завданням організації.

– За запитом України в ОБСЄ Польща скликає позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ, – написав представник Польщі.

Він додав, що до участі у засіданні запрошений Діючий голова ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мікку Кіннунена, а також очільник СММ ОБСЄ.

Згідно з документом, який опублікував представник Польщі, засідання заплановане на 21 лютого поточного року. На порядку денному зустрічі планують обговорити ескалацію напруження на Донбасі та повернення ситуації у дипломатичне поле діалогу.

13 лютого Україною було ініційоване спільне засідання країн учасниць ОБСЄ. Вже 16 лютого, Україна ініціювала засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

Метою зібрань мали стати обговорення скупчення російських військ на кордоні України, на окупованому Донбасі та в анексованому Криму.

Делегація Російської Федерації відмовилась брати участь у засіданні 18 лютого.

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Фото: Dreamstime

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