Польща скликає позачергове засідання Постійної Ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у відповідь на запит України.

Як повідомив на сторінці у Twitter представник Польщі при ОБСЄ Адан Халасіньський, розв’язання проблеми безпеки є першочерговим завданням організації.

Він додав, що до участі у засіданні запрошений Діючий голова ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мікку Кіннунена, а також очільник СММ ОБСЄ.

Згідно з документом, який опублікував представник Польщі, засідання заплановане на 21 лютого поточного року. На порядку денному зустрічі планують обговорити ескалацію напруження на Донбасі та повернення ситуації у дипломатичне поле діалогу.

Upon request of @UKRinOSCE the ???????? @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd

— Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) February 20, 2022