Последние действия российских властей, а именно признание “независимости” так называемых ЛНР и ДНР, а также введение войск на временно оккупированные территории востока Украины, вызвали новую волну обсуждений западных санкций против РФ.

Кроме персональных и секторальных санкций, приостановке российского газопровода Северный поток-2 и других ограничений, в странах Запада активно обсуждается отключение России от системы платежей SWIFT.

О том, что из себя представляет SWIFT и какие последствия могут быть при отключении той или иной страны от этой системы — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое SWIFT?

Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — SWIFT) — это электронная система обмена платежными сообщениями, используемая банками и финансовыми учреждениями по всему миру.

SWIFT является бельгийской службой обмена сообщениями, которая объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений, осуществляющих денежные переводы по всему миру. Она не хранит и не переводит средства, но позволяет банкам и другим финансовым компаниям оповещать друг друга о предстоящих операциях. Система начала свою деятельность в 1973 году, когда 239 банков из 15 стран собрались вместе, чтобы выяснить, как лучше проводить трансграничные платежи.

Несмотря на все усилия быть аполитичным элементом международной финансовой системы, SWIFT иногда оказывается втянутым в дипломатические споры.

Как работает переводы SWIFT (в 4 простых шага)

Шаг 1: Проверка идентификации

Все клиенты, осуществляющие платежи на международном уровне, должны быть идентифицированы в соответствии с глобальными правилами и нормами по борьбе с отмыванием денег.

Вам может понадобиться отправить по электронной почте скан или фотографию вашего паспорта и свежий счет.

Шаг 2: Обеспечение обменного курса

Для того чтобы перевести деньги из одной валюты в другую, вам необходимо согласовать обменный курс.

Как только вы будете готовы перевести деньги, банк или компания по денежным переводам предложит вам свой текущий обменный курс. Если вы согласны, то указанный обменный курс будет зафиксирован для вас.

Шаг 3: Отправьте деньги

Прежде чем конвертировать деньги, ваш банк или компания по денежным переводам должны получить ваши средства.

Шаг 4: Ваши деньги конвертированы и отправлены

После того как ваши средства получены, они конвертируются в необходимую валюту по согласованному курсу.

Затем средства отправляются по сети SWIFT на банковский счет получателя.

Кто использует SWIFT?

SWIFT широко используется на финансовых рынках, рынках капитала и в банках. Хотя изначально SWIFT был разработан только для облегчения транзакций, его гибкий и масштабируемый формат обмена сообщениями позволяет распространить его на другие области, такие как ценные бумаги, хранение казначейских ценностей, сделки и системные транзакции.

В настоящее время SWIFT предоставляет услуги многим различным типам финансовых учреждений, включая (но не ограничиваясь ими):

Банки;

Биржи;

Депозитарии;

Брокерские компании;

Организации по управлению активами;

Валютные биржи;

Дилеры ценных бумаг;

Корпоративные казначейства.

Источник: SWIFT