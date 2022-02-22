Останні дії російської влади, а саме визнання “незалежності” так званих ЛНР та ДНР, а також уведення військ на тимчасово окуповані території сходу України, викликали нову хвилю обговорень західних санкцій проти РФ.

Окрім персональних та секторальних санкцій, зупинення російського газопроводу Північний потік-2 та інших обмежень, у країнах Заходу активно обговорюється відключення Росії від системи платежів SWIFT.

Про те, що являє собою SWIFT та які наслідки можуть бути при відключенні від цієї системи – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке SWIFT?

Спільнота всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT) – це електронна система обміну платіжними повідомленнями, використовувана банками та фінансовими установами по всьому світу.

SWIFT є бельгійською службою обміну повідомленнями, яка об’єднує понад 11 тис. фінансових установ, що здійснюють грошові перекази по всьому світу. Вона не зберігає і не переказує кошти, але дозволяє банкам та іншим фінансовим компаніям сповіщати один одного про майбутні операції.

Система розпочала свою діяльність у 1973 році, коли 239 банків із 15 країн зібралися разом, щоб з’ясувати, як краще проводити транскордонні платежі.

Попри всі зусилля бути аполітичним елементом міжнародної фінансової системи, SWIFT іноді виявляється втягнутим у дипломатичні суперечки.

Як працює переклади SWIFT (у 4 простих кроки)

Крок 1: Перевірка ідентифікації

Усі клієнти, які здійснюють платежі на міжнародному рівні, повинні бути ідентифіковані відповідно до глобальних правил та норм боротьби з відмиванням грошей.

Вам може знадобитися надіслати електронною поштою скан або фотографію вашого паспорта та свіжий рахунок.

Крок 2: Забезпечення обмінного курсу

Щоб перевести гроші з однієї валюти в іншу, вам необхідно погодити обмінний курс.

Як тільки ви будете готові переказати гроші, банк або компанія з грошових переказів запропонує вам свій поточний обмінний курс. Якщо ви погоджуєтеся, то вказаний обмінний курс буде зафіксований для вас.

Крок 3: Надішліть гроші

Перш ніж конвертувати гроші, ваш банк або компанія з грошових переказів повинні отримати кошти.

Крок 4: Ваші гроші конвертовані та відправлені

Після того, як ваші кошти отримані, вони конвертуються у необхідну валюту за узгодженим курсом.

Потім кошти відправляються через мережу SWIFT на банківський рахунок одержувача.

Хто використовує SWIFT?

SWIFT широко використовується на фінансових ринках, ринках капіталу та в банках. Хоча спочатку SWIFT був розроблений тільки для полегшення транзакцій, його гнучкий та масштабований формат обміну повідомленнями дозволяє поширити його на інші області, такі як цінні папери, зберігання казначейських цінностей, угоди та системні транзакції.

Нині SWIFT надає послуги багатьом різним типам фінансових установ, включаючи (але не обмежуючись ними):

Банки;

Біржі;

Депозитарії;

Брокерські компанії;

Організації з управління активами;

Валютні біржі;

Дилери цінних паперів;

Корпоративні казначейства.

Джерело: SWIFT