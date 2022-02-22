Вчера, 21 февраля, весь мир всколыхнула новость о том, что президент РФ Владимир Путин признал “независимыми республиками” захваченные Россией территории Донбасса.

Пользователи сети обсуждают эти события и не сдерживают эмоции. Однако есть и те, кто пытается реагировать на это с юмором.

Больше всего украинцев удивило заявление Путина о том, что основателем Украины является Владимир Ленин. В социальных сетях предлагают свою иллюстрацию такого исторического события.

Пользователи сети изрядно сплотились, обсуждая антиукраинскую речь Владимира Путина. Некоторые отметили, что только сейчас начинается настоящий День единения.

— Не сомневаюсь, что все это вылезет карликовому шизофренику боком. И бить его будем всем миром! Кто-то санкциями, мы – непосредственно, собственноручно! Поддерживаем Армию! Будем вливаться в ряды сил ТРО! Давайте помогать волонтерам! Мы тебе поперек горла станем! — написал телеведущий Сергей Притула.

— Ботексный бункерный дед окончательно сошел с ума и тянет нас всех в третью мировую, – написал режиссер Олег Сенцов.

— Из обращения Путина очевидно, что он все это затеял точно не ради признания ОРДЛО или геополитических игр с Западом. Это ненависть ко всей Украине, месть за движение страны в ЕС и НАТО и демократию (хоть и хаотическую, с огромными проблемами, медленными реформами и коррупцией), но где люди выбирают и меняют власть на выборах или революциях. Самый страшный сон для старого маразматика – оба сценария: и честные выборы, и революции, – написала журналистка Кристина Бердинских.

Многие украинцы поняли, что в такой ситуации невозможно быть “вне политики”.

Напомним, что 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности РФ Кремль признал “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы и “договоры о дружбе” с главарями луганских и донецких террористов.

Президент Украины Владимир Зеленский такие действия Российской Федерации назвал нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.