Вчора, 21 лютого, весь світ сколихнула новина про те, що президент РФ Володимир Путін визнав “незалежними республіками” захоплені Росією території Донбасу.

Користувачі мережі бурхливо обговорюють ці події та не стримують емоції. Проте є й ті, хто намагається реагувати на це з гумором.

Найбільше українців здивувала заява Путіна про те, що засновником України є Володимир Ленін. У соціальних мережах пропонують свою ілюстрацію такої історичної події.

Користувачі мережі неабияк згуртувалися, обговорюючи антиукраїнську промову Володимира Путіна. Дехто зазначив, що лише зараз починається справжній День єднання.

– Не маю сумніву, що все вчинене вилізе карликовому шизофреніку боком. І бити його будемо усім світом! Хтось санкціями, ми – безпосередньо, власноруч! Гуртуймося, друзі! Підтримуймо Армію! Вливаймося в лави сил ТрО! Допомагаймо волонтерам! Ми тобі поперек горла станемо! – написав телеведучий Сергій Притула.

– Ботоксний бункерний дід остаточно збожеволів і тягне нас усіх у третю світову, – написав режисер Олег Сенцов.

– Зі звернення Путіна очевидно, що він усе це затіяв точно не заради визнання ОРДЛО чи геополітичних ігор із Заходом. Це ненависть до усієї України, помста за рух країни до ЄС і НАТО та демократію (хоч і хаотичну, з величезними проблемами, повільними реформами та корупцією), але де люди обирають і змінюють владу на виборах чи революціями. Найстрашніший сон для старого маразматика – обидва сценарії: і чесні вибори, і революції, – написала журналістка Христина Бердинських.

Багато українців зрозуміли, що в такій ситуації неможливо бути “поза політикою”.

Нагадаємо, що 21 лютого за підсумками позачергового засідання Ради безпеки РФ Кремль визнав “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

Президент Росії Володимир Путін підписав відповідні укази і “договори про дружбу” з ватажками луганських і донецьких терористів.

Президент України Володимир Зеленський такі дії Російської Федерації назвав порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.