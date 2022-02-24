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Реакція на агресію Росії: Польща готова прийняти біженців з України

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
польша

Польща відреагувала на агресію Росії щодо України рішенням вже в найближчі години створити вісім пунктів прийому біженців в Люблінському і Підкарпатському воєводствах поруч з польсько-українським кордоном.

Про це в четвер вранці, 24 лютого, заступник голови Міністерства внутрішніх справ Польщі.

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Він уточнив, що на випадок напливу людей з України у зв’язку з російською агресією був підготовлений сценарій, що випливає з антикризового плану.

Пункти нададуть їжу, медичну допомогу та інформацію для біженців.

Польські прикордонники в повній бойовій готовності.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

Джерело: PavlovskyNews

Фото: Pixabay

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