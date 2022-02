Хакеры Anonymous атаковали сайт правительства Чечни

Группа хакеров Anonymous заявила об атаке на сайт правительства Чечни.

BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.https://t.co/1muioOS5ao > OFF#OpRussia #StandWithUkraine #Ukraina #UkraineWar

— Anonymous (@AnonymousHelpTW) February 27, 2022