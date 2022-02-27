Хакеры Anonymous атаковали сайт правительства Чечни

Группа хакеров Anonymous заявила об атаке на сайт правительства Чечни.

— Срочно. Anonymous положил веб-сайт Чеченской Республики, — говорится в сообщении.

Anonymous – это международная анонимная хакерская группа. После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину группировка хакеров стала на нашу сторону.

Они сообщили, что будут совершать атаки против правительства РФ, это также может затронуть частный сектор. Хакерам уже удалось взломать сайт Кремля, Минобороны РФ, пропагандистского ресурса RT.

Кроме того, Anonymous атаковали российские государственные телеканалы и запустили в эфир стихотворение украинского певца Дмитрия Монатика.