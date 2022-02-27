Хакери Anonymous атакували сайт уряду Чечні

Група хакерів Anonymous заявила про здійснення атаки на сайт уряду Чечні.

– Терміново. Anonymous поклав веб-сайт Чеченської Республіки, – йдеться у повідомленні.

Anonymous – це міжнародна анонімна хакерська група. Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну угрупування хакерів стало на наш бік.

Вони повідомили, що будуть здійснювати атаки проти уряду РФ, це також може торкнутися приватного сектору. Хакерам уже вдалося зламати сайт Кремля, Міноборони РФ, пропагандистського ресурсу RT.

Крім того, Anonymous атакували російські державні телеканали та запустити в ефір вірш українського співака Дмитра Монатика.