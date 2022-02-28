Мы хотим видеть Украину в европейской семье – Урсула фон дер Ляйен

Со временем Украина должна вступить в Европейский Союз. Об этом в интервью заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Украина уже участвует в некоторых европейских процессах.

– Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы тесно сотрудничаем, например, в энергетике, других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Евросоюз выражает глубокую солидарность с Украиной, ведь украинцы разделяют ценности и защищают европейские принципы.

– Украинцы хотят жить в мирной демократии, а Россия нападает на нее. Поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она ее увидит.

Глава Еврокомиссии заявила, что доверие к президенту РФ Владимиру Путину сейчас подорвано. Относительно переговоров она считает, что условия должны быть выгодными для украинской стороны.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили усиление обороноспособности Украины, макрофинансовую помощь и членство в ЕС.

Источник: Euronews