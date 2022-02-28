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Факты / Мир

Членство в ЕС, безопасность и финансовая помощь: Зеленский поговорил с главами ЕК, Британии и Польши

Анастасия Гевко редактор ленты
Членство в ЕС, безопасность и финансовая помощь: Зеленский поговорил с главами ЕК, Британии и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой.

В частности, с Урсулой фон дер Ляйен украинский глава обсудил конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, макрофинансовую помощь и членство Украины в ЕС.

Тем временем с Борисом Джонсоном и Анджеем Дудой Зеленский поговорил об актуальной ситуации с безопасностью. 

– Согласовали дальнейшие общие шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии! – подчеркнул президент.

Напомним, Британия выделила Украине $53 млн дополнительной гуманитарной помощи.

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