Перша членкиня Палати США, українського походження Вікторія Спартц закликає до більш жорсткіших санкцій, негайної допомоги та збільшення військових ресурсів для України.

Про це повідомляє американське видання CNN.

Політикиня заявляє, що український народ потребує більше зброї, а не військ, тому що українці хоче боротися з російськими окупантами. Вона також стає на бік біженців і привертає увагу до жахів гуманітарної кризи, яка швидко розгортається.

– Я думаю, що нам потрібно зрозуміти ситуацію в Україні. Це не війна. Це геноцид українського народу божевільною людиною, яка не може второпати, що український народ не хоче бути в Радянському Союзі, – сказав Спартц CNN.

Весь цей час Спартц переживає емоційні переживання за розгортанням кривавого вторгнення в Україну. Політикиня має друзів та 95-річну бабусю, які перебувають зараз в Україні.

– Це бійня. Це вбивство українського народу. А вільний світ стоїть і дивиться. Скільки він уб’є? Ну, я вам скажу: він уб’є всіх, і скільки зможе, якщо ми щось з цим не зробимо, – додала Вікторія Спартц.

Вікторія Спартц була обрана до Палати представників у 2020 році, вона стала першим членом Конгресу, народженим в Україні.

Спартц двічі зверталася до своїх колег за зачиненими дверима, щоб розповісти про кризу в Україні: спочатку в лютому, а потім знову у вівторок, 1 березня, перед першим виступом Байдена. Останній її виступ викликав овації, і присутні назвали його потужним і зворушливим.

Нагадуємо, в Україні вже шостий день триває війна проти Росії. Дивіться онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.