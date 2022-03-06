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Факты / Мир

Украинские военные уничтожили 88 самолетов и вертолетов армии РФ

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Украинские военные уничтожили 88 самолетов и вертолетов армии РФ

В субботу, 5 марта, российские оккупанты снова понесли очередные потери от противовоздушной обороны Сил обороны Украины. В общей сложности украинские войска сбили 44 самолета и 44 вертолета российской армии.

  • три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ;
  • 1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ;
  • два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования Север Сухопутных войск ВСУ;
  • два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования Юг Воздушных Сил ВСУ.

Также противовоздушная оборона сбила БПЛА Орлан-10 и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.

— Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им предоставлена ​​медицинская помощь и они уже дают показания за преступления путинского режима перед человечностью, — добавил спикер Командования Воздушных Сил.

Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что боевые потери России уже превысили 10 тыс. человек. Однако данные уточняются, поскольку подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

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