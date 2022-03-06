Українські військові за добу знищили 88 літаків та вертольотів армії РФ

У суботу, 5 березня, російські окупанти знову зазнали чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України. Загалом українські війської збили 44 літаки та 44 вертольоти російської армії.

три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;

1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування Південь Сухопутних військ ЗСУ;

два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування Північ Сухопутних військ ЗСУ;

два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування Південь Повітряних Сил ЗСУ.

Також протиповітряна оборона збила БпЛА Орлан-10 та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

– Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю, – додав речник Командування Повітряних Сил. Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що бойові втрати Росії вже перевищили 10 тис. осіб. Проте дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.