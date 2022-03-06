Українські військові за добу знищили 88 літаків та вертольотів армії РФ

У суботу, 5 березня, російські окупанти знову зазнали чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України. Загалом українські війської збили 44 літаки та 44 вертольоти російської армії.
- три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;
- 1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування Південь Сухопутних військ ЗСУ;
- два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування Північ Сухопутних військ ЗСУ;
- два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування Південь Повітряних Сил ЗСУ.
Також протиповітряна оборона збила БпЛА Орлан-10 та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.
– Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю, – додав речник Командування Повітряних Сил.
Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що бойові втрати Росії вже перевищили 10 тис. осіб. Проте дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.