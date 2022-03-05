За дев’ять днів повномасштабних військових дій в Україні бойові втрати Росії вже перевищили 10 тис. осіб.

Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати ворожих військ з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, й по 5 березня орієнтовно склали:

• понад 10 тис. осіб особового складу;

• 269 танків;

• 945 бойових броньованих машин;

• 105 артилерійських систем;

• 50 РСЗВ (реактивних систем залпового вогню);

• 19 одиниць засобів ППО (протиповітряної оборони).

Крім того, українська армія знищила 39 літаків (дані ще уточнюються), 40 гелікоптерів (інформація уточнюється), 409 одиниць автомобільної техніки, два легкі швидкісні катери, 60 цистерн з ПММ та три безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі наголосили, що ці дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

Як сьогодні поінформував міністр оборони Олексій Резніков, на десятий день з моменту повномасштабного вторгнення в Україну ресурси російських військ закінчуються. Водночас українська армія тримає рубежі та переходить у контрнаступ.

Напередодні секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов також поінформував, що російський агресор зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках, а українські військові перехопили тактичну ініціативу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ