За прошедшие выходные, 5-6 марта, российские войска минимально продвинулись в войне против Украины. Об этом сообщает разведка Великобритании.

– Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день. За прошедшие сутки продолжались большие удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю, — отметили в ведомстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 06 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/eiocXaCcoT ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/MOPCAhea6i — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 6, 2022

7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на двенадцатый день после вторжения Россия продолжает операцию против Украины. Однако враг несет большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения, а также сдается в плен.

Российские захватчики наносят ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по украинским населенным пунктам. Для нанесения авиаударов по Украине они продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси.