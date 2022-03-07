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Факты / Мир

Войска России не достигли целей и минимально продвинулись за выходные – разведка Британии

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Войска России не достигли целей и минимально продвинулись за выходные – разведка Британии

За прошедшие выходные, 5-6 марта, российские войска минимально продвинулись в войне против Украины. Об этом сообщает разведка Великобритании.

– Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день.

За прошедшие сутки продолжались большие удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю, — отметили в ведомстве.

7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что на двенадцатый день после вторжения Россия продолжает операцию против Украины. Однако враг несет большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения, а также сдается в плен.

Российские захватчики наносят ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по украинским населенным пунктам. Для нанесения авиаударов по Украине они продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси.

Фото: Depositphotos

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