На двенадцатый день после вторжения Россия продолжает наступательную операцию против Украины. Однако враг несет большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения, а также сдается в плен.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. С начала суток российские захватчики наносят ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по украинским населенным пунктам. Для нанесения авиаударов по Украине они продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси.

Действуя коварно, они нарушают правила Международного гуманитарного права, обстреливают гражданское население, “зеленые коридоры”, берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

Так, город Ирпень в Киевской области остается без света, воды и тепла более трех суток, подвезти туда еду и воду невозможно, российские захватчики запретили горожанам выходить из домов.

В Генштабе отмечают, что имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов о якобы гуманности и человечности солдат агрессора. Также в социальных сетях враг продолжает распространять контент от первого лица, которое негативно освещает деятельность Вооруженных сил Украины.

Но группировка сил обороны Украины продолжает оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника.