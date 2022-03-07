За минулі вихідні, 5-6 березня, російські війська мінімально просунулись у війні проти України. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

– Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей станом на на сьогодні. Протягом минулої доби тривали великі удари російської авіації та артилерії по військових і цивільних об’єктах в містах України. Нещодавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв та Чернігів, важко били по Маріуполю, – зазначили у відомстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/eiocXaCcoT ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/MOPCAhea6i — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 6, 2022

7 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на дванадцятий день після вторгнення Росія продовжує наступальну операцію проти України. Однак ворог зазнає великих втрат в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу, а також здається у полон.

Російські загарбники наносять ракетно-бомбові та артилерійські удари по українських населених пунктах. Для нанесення авіаударів по Україні вони продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі.