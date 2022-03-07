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Війська Росії не досягли цілей і мінімально просунулися за вихідні – розвідка Британії

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Війська Росії не досягли цілей і мінімально просунулися за вихідні – розвідка Британії

За минулі вихідні, 5-6 березня, російські війська мінімально просунулись у війні проти України. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

– Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей станом на на сьогодні.

Протягом минулої доби тривали великі удари російської авіації та артилерії по військових і цивільних об’єктах в містах України. Нещодавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв та Чернігів, важко били по Маріуполю, – зазначили у відомстві.

7 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на дванадцятий день після вторгнення Росія продовжує наступальну операцію проти України. Однак ворог зазнає великих втрат в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу, а також здається у полон.

Російські загарбники наносять ракетно-бомбові та артилерійські удари по українських населених пунктах. Для нанесення авіаударів по Україні вони продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі.

Фото: Depositphotos

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